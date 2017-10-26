В Сочи отключили чашу Вечного огня для чистки оборудования

Газовикам потребовалось несколько часов, чтобы почистить мемориал и проверить его состояние.

Чашу вскрыли, убрали нагар и мусор. После того, как сотрудники «Горгаза» убедились в том, что все механизмы работают исправно, Вечный огонь снова заработал. Санитарные дни на памятнике устраивают несколько раз в год. Последний раз чашу отключали в середине июня.

«В этот раз профилактические работы совпали с приездом в наш город делегации из Германии. Гости запланировали и поездку на мемориал с целью возложить венок», — сказала советник гендиректора «Сочигоргаз» Ольга Ней.

В Сочи 26 октября пройдет конференция молодых лидеров, на которой соберутся представители Германии и России. Главная цель — наладить взаимовыгодное сотрудничество.

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