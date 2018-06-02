В Сочи откроется 29-й российский фестиваль «Кинотавр»

В этом году на конкурс подано 102 работы — это самая большая цифра за все годы работы кинофестиваля.

В основном конкурсе участвуют 12 картин. Как сообщают организаторы, впервые фестиваль получил полнометражные ленты из регионов, от Алтая до Краснодарского края. Региональные картины представлены в основном дебютами — их прислали 58: это больше, чем фильмов опытных режиссеров.

Еще одно новшество — конкурс дебютов. Таким образом, на «Кинотавре» будет три обязательных к просмотру программы: основной конкурс, дебютов и короткометражного кино.

Откроется 29-й «Кинотавр» фильмом Кирилла Серебренникова «Лето». Лента, рассказывающая о молодых годах Виктора Цоя, вошла в конкурс Каннского кинофестиваля. Фильмом закрытия станет документальное кино «Дело Собчака» Веры Кричевской.

Традиционно на фестивале вручат приз за вклад в кинематограф. В этом году он достанется актрисе Ирине Скобцевой и будет называться «За трепетность таланта и чарующую женственность». Завершится «Кинотавр-2018» 10 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань24», открытие фестиваля пройдет 2 июня в здании Зимнего театра. В рамках проекта «Кино на площади» зрители увидят «Матильду», «Аритмию», «Тренера» и другие российские фильмы. На «Кинотавре» в Сочи впервые проведут конкурс дебютного кино.

С подробной программой «Кинотавра» можно ознакомиться здесь.

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