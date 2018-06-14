В Сочи откроется фестиваль болельщиков ФИФА

Торжественное открытие праздника, а вместе с ним и фан-зоны олимпийской столицы состоится 14 июня в 14:00 на площадке у Южного мола Морского порта.

На сцену выйдут кубанские, российские и зарубежные артисты — всего более 100 музыкантов и диджеев. Среди них солисты Кубанского казачьего хора, группа из Смоленска Swanky Tunes и известный итальянский диджей Бэнни Бенасси.

А в 18:00 на большом экране любителям футбола покажут матч открытия чемпионата мира. На поле московских «Лужников» выйдут сборные России и Саудовской Аравии.

Организаторы обещают, что места на фестивале хватит всем: фан-зона в Сочи рассчитана на 10 тыс. человек. Вход бесплатный. Площадка будет работать до конца чемпионата мира. Болельщиков ждут мастер-классы, автограф-сессии и концерты.

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