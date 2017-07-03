В Сочи откроется магазин игрушек Disney

До конца года магазины компании появятся в трех российских городах — четыре в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Сочи.

Магазины площадью от 200 до 600 кв. м будут расположены в самых крупных и популярных торговых центрах этих городов. Основным ассортиментом магазинов станут игрушки с анимационными персонажами Disney и сувенирная продукция.

Россия стала первой страной, где Disney приняла решение развивать магазины игрушек в сотрудничестве с местной компанией. В других странах мира Disney ведет розничную деятельность самостоятельно, сообщает РБК.

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