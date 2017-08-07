В Сочи откроется мультимедиа-выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»

Она заработает 16 августа. Вход свободный.

Выставка подготовлена по мотивам полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. Зрителей ждет видеофантазия, основанная на работах Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Валентина Серова, Аристарха Лентулова, Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева.

Сочи станет первым городом, где проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» покажут в формате мультимедийного спектакля. К выставке подготовили образовательную программу, включающую еженедельные открытие лекции.

Работа экспозиции продлится до 17 сентября, вход на нее буде свободный, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

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