В Сочи откроется отделение музея-заповедника «Фанагория»

Это будет первый в городе археологический музей античной культуры.

Музей откроется на курорте «Имеретинский». Его площадь составит 220 кв. м. В музее античной культуры будут представлены около 200 предметов материальной культуры из фондов заповедника «Фанагория». Все находки были сделаны в ходе работ Фанагорийской комплексной археологической экспедиции.

В экспозицию войдут предметы, которые будут представлены публике впервые: мраморная плита с царским знаком (тамгой) боспорского царя Савромата II, фрагмент амфоры с изображением эпизода Троянской войны, привезенной в Фанагорию из Малой Азии в VI в. до н. э., а также предметы быта, украшения, образцы античного искусства и зодчества, сообщает пресс-служба Фонда «Вольное дело».

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