В Сочи откроется саммит молодых ученых и инженеров

С 14 по 19 октября на базе образовательного центра «Сириус» состоится ежегодная встреча студентов с представителями компаний, научных групп и университетов.

Саммит «Большие вызовы для общества, государства и науки» станет еще одним этапом в работе с одаренной молодежью: площадкой, которая объединит начинающих ученых, представителей университетов и ведущих исследовательских корпораций. Для участия приглашены более 250 студентов из 78 университетов России — из числа выпускников «Сириуса», получателей и соискателей грантов Президента РФ. Все претенденты представили наработки по собственным проектам и исследованиями, а также мотивационное эссе.

«Студенты смогут не просто пообщаться с ведущими учеными и предпринимателями, но и попасть на программы стажировок в ведущие компании и вузы. Работа «Сириуса» по «стыковке» молодых исследователей и более опытных коллег и после саммита будет продолжаться на постоянной основе», — отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

На площадке саммита ведущие российские университеты представят свои магистерские программы, а высокотехнологичные компании — программы стажировок. Всего в мероприятии примут участие 68 компаний-партнеров.

Образовательный̆ центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению президента России, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы учреждения — раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин и творчестве. В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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