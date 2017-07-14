В Сочи откроется выставка редких фотографий Валентины Терешковой

Посмотреть экспозицию можно будет с 18 июля по 5 сентября.

Выставка «Позывной «Чайка»», посвященная первой в мире женщине-космонавту, откроется в Литературно-мемориальном музее Н. Островского. Фотографии предоставлены фондом Мемориального музея космонавтики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

В экспозицию вошли фотографии Валентины Терешковой, начиная с юношеских лет и заканчивая возвращением из космического полета. Это снимки из семейных и школьных альбомов, кадры с родителями и одноклассниками, на репетициях оркестра народных инструментом и на лыжных соревнованиях, первый женский космический отряд, тренировки и работа на тренажерах, фотографии перед стартом и после завершения полета.

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