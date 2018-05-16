В Сочи откроется выставка студенческих работ «Арт-позитив»

Выставка откроется 18 мая в 15:00 в литературно-мемориальном музее имени Н. Островского и проработает до 18 июня.

В экспозицию вошли более 80 работ, выполненных в техниках живопись, графика, батик, мозаика, витраж, квиллинг (искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги) и декоративная штукатурка. Гостям представят работы студентов кафедры архитектуры и дизайна Сочинского государственного университета, которые стали призерами таких конкурсов, как «Золотая линия», «Феродиз», «Дизайн-дебют», «Сочи — гостеприимный город» и «Заводной апельсин».

Выставка «Арт-позитив» отражает все грани творческой жизни кафедры архитектуры и дизайна, художественные поиски студентов. В музее также можно будет увидеть копии культовых достопримечательностей, созданные будущими архитекторами, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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