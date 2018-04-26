В Сочи откроют центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

В церемонии открытия 28 апреля примет участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Многофункциональный кризисный центр «Нечаянная Радость» откроют при сочинском храме иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» на улице Дагомысской, 42б. Главная цель центра — сохранить жизнь ребенку, если у будущей матери есть мысли об аборте. В нем уже приняли первых постоялиц. Одновременно в центре могут проживать более десяти беременных женщин или молодых мам с новорожденными.

Постоялицы обеспечены трехразовым питанием, вещами и предметами первой необходимости. С женщинами работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты.

Своих пациенток в приют направляют в том числе врачи перинатального центра.

«Вместе с женщинами мы определяем, в какой именно помощи они нуждаются, вырабатываем алгоритм действий. Кому-то помогаем оформить необходимые документы, кому-то — найти работу», — рассказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отец Александр.

Начало церемонии открытия — в 8:30, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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