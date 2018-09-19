В Сочи откроют центр молодежного инновационного творчества

Центр «Инноватика» откроется в октябре. Он будет располагаться в здании СГУ на улице Советской, 26А и в помещении на улице Навагинской.

Образовательные программы центра рассчитаны на школьников и студентов, которые увлекаются программированием, компьютерным дизайном и собираются в будущем получить престижные профессии.

Курс «Гейм-дизайн» познакомит ребят с основами разработки компьютерных игр. На курсе «Компьютерная графика» детей научат работать в графических редакторах Photoshop, Illustrator и InDesign, а также познакомятся с академической школой рисования. В конце года каждый слушатель курсов сделает свой собственный проект — компьютерную или настольную игру, научится разрабатывать логотипы и фирменный стиль, создаст портфолио рисунков.

Для детей проведут курсы «ТелеАкадемии» и «Школы Блогера», на которых участников познакомят с телевизионным производством, научат снимать и монтировать сюжеты, вести социальные сети и YouTube-каналы.

Старшеклассники и студенты, обладающие инженерными навыками, смогут создавать свои проекты в центре моделирования и прототипирования на современном 3D оборудовании.

Посетители смогут бесплатно пользоваться высокотехнологичным оборудованием для реализации собственных научно-технических проектов. Также в центре планируется запуск курсов «Аэрокосмический мониторинг поверхности земли» и «Интеллектуальная среда. Умный город, умный дом».

Кроме образовательных программ, будут проводиться открытые мероприятия и бесплатные специализированные мастер-классы для студентов и школьников.

Всего в крае в 2018 году будет открыто три таких центра. За последние три года на региональных площадках обучились около 4 тыс. детей. Многие из них стали участниками и призерами всероссийских и международных конкурсов и олимпиад, приняли участие в проектных сменах «Сириуса», «Орленка», «Артека», поступили в лучшие вузы края и страны, реализовали инновационные и технологические проекты, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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