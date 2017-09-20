В Сочи откроют музей дрессировщика Мстислава Запашного

Открытие состоится 22 сентября в Сочинском государственном цирке.

Музей будет посвящен жизни и творчеству Народного артиста СССР.

Мстислав Запашный родился 16 мая 1938 года в Ленинграде в семье цирковых артистов, основателей знаменитой династии, Михаила и Лидии Запашных. С 1992 по 2003 год был художественным руководителем и директором Сочинского государственного цирка. При нем на манеже в Сочи появились представления «Любовь с первого взгляда», «В цирке только женщины», спектакль «Во имя жизни», посвященный 45-летию Победы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дрессировщик Мстислав Запашный умер в Сочи в сентябре 2016 года.

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