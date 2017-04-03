В Сочи откроют новый парк с терренкуром

В микрорайоне Макаренко в Сочи в 2017 году планируют открыть новый парк культуры и отдыха.

Место для реализации проекта подобрала общественный советник главы города Людмила Шестак.

«Правоустанавливающие документы на эту территорию есть. Это зеленая зона общего пользования. Мэр издал постановление об изменении вида разрешенного использования этой территории на сквер», — рассказала она.

Парк планируют сделать сложного партерного типа. Он будет иметь несколько выходов, большое количество тропинок, дорожек и спусков. Из него можно будет попасть на улицу Пластунскую.

Мэр Анатолий Пахомов сообщил, что земельный участок уже очищают. Работы будут проводить весь апрель. Ожидается, что к лету там обустроят терренкур, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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