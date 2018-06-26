В Сочи откроют штаб‐квартиру для разработчиков «ВКонтакте»

Офис компании заработает на курорте в июле.

Для команды разработчиков в новой штаб-квартире сотрудники компании будут проводить внутренние интенсивы, а также работать с одаренными детьми. Помимо этого в качестве учебной практики к работе привлекут студентов образовательного центра «Сириус». Они будут решать различные задачи соцсети и проводить для учеников лекции и мастер-классы.

«Сотрудничать с одаренными детьми для нас — значит предоставлять молодым талантам площадку для реализации максимально амбициозных задач и готовить будущих специалистов для IT-сферы», — рассказал управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в Санкт-Петербурге. Также представительство соцсети есть в Москве, сообщает телеканал «360».

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