В Сочи откроют три высокогорных экологических маршрута

Они будут начинаться на высоте более 2,3 тыс. м.

Круглогодичный курорт «Роза Хутор» откроет Центр экологического туризма для развития туристических маршрутов, сообщил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов.

«Мы начинаем развивать традиции горного экотуризм, которыми занимались миллионы жителей нашей страны в восьмидесятые годы и сейчас они снова становятся очень востребованными и популярными среди туристов», — рассказал он.

Экологические маршруты начнут работать летом. Один из них будет направлен с Розы-Пик на восток за гору Каменный столб.

«Это будет тропа, которая проложена по гребню хребта Аибга. Второй экомаршрут направлен на юг, это маршрут Роза-Пик — село Аибга, который пройдет на спуске со сменой живописных лесных поясов и ландшафтов. И, третий экомаршрут, пройдет на запад — Роза-Пик — гора Черная Пирамида», — сообщил Колосов.

По его словам, общая протяженность одного маршрута около 10 км в одну сторону. Продолжительность составит один день, сообщает «Интерфакс».

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