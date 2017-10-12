В Сочи откроют волонтерский городок фестиваля молодежи и студентов

Торжественная церемония, на которой представят все регионы России, состоится 12 октября.

Мероприятие проведут в «Русском доме» отеля «Бархатные сезоны». Клятву волонтера дадут 5 тыс. добровольцев. На площадку фестиваля уже прибыли 4,6 тыс. человек.

В течение нескольких дней для волонтеров проводили обучение. Занятия были направлены на подготовку к работе на международном фестивале, формирование у команды навыков эффективной межкультурной коммуникации и развитие ключевых компетенций.

Планируется, что представители дирекции по работе с волонтерами расскажут о дополнительных сервисах для добровольцев. Для волонтеров организуют культурную и спортивную программы в местах проживания. Среди мероприятий — игра «Минута славы», национальные вечера, презентации регионов, забег, мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи завершают подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет с 14 по 22 октября. В Сочи открытие фестиваля молодежи пройдет 15 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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