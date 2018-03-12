В Сочи откроют выставку «Русский пейзаж. Художники России 1940-2010 годов»

Экспозиция откроется 16 марта в художественном музее Сочи.

На выставке представят работы народных художников СССР Николая Ромадина, Юрия Пименова, Евсея Моисеенко, Суло Юнтунена из собрания российского коллекционера Александра Новиченко. Всего около 100 картин.

Выставка «Русский пейзаж. Художники России 1940-2010 годов» — проект, направленный на популяризацию классического изобразительного искусства.

Вернисаж состоится в 15:00. Выставка будет работать до 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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