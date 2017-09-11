В Сочи открылась спартакиада сотрудников «Газпрома»

Побороться за медали приехали представители около 30 регионов России — всего более 3 тыс. человек.

Компания традиционно поддерживает любительский спорт и проводит соревнования раз в два года. Но эти состязания — особенные.

«Сейчас у нас переломный момент. Особенность спартакиады в том, что она впервые проходит на олимпийских объектах. Очень важно, что Сочи позволяет разместить такое количество участников, спортсменов», — сказал заместитель председателя правления компании «Газпром» Сергей Хомяков.

В Сочи газпромовцы не гости. К Олимпиаде 2014 года руками газовиков были возведены спортивные и энергетические объекты. На некоторых из них и проходят соревнования. В программе корпоративной спартакиады — футбол, волейбол, плавание, легкая атлетика, шахматы.

«Для нас самое главное — здоровье наших участников, всех наших команд. Тем не менее мы надеемся на лидирующие позиции в футболе, волейболе, легкой атлетике, например», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко.

Впервые участники получат возможность сдать нормы ГТО. Также по традиции силами будут мериться и детские команды.

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