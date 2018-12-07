В Сочи открылась выставка московской художницы Насти Миро «Шум»

Вернисаж состоялся 7 декабря в Сочинском художественном музее.

В экспозиции — портреты популярных деятелей культуры, с которыми лично общалась современная художница. В проекте приняли участие актеры, музыканты, режиссеры, писатели, такие как Евгений Миронов, Владимир Машков, Михаил Ефремов, Валерия Гай Германика, Захар Прилепин.

Проект «Шум» был выбран для участия в параллельной программе шестой Московской международной биеннале молодого искусства в 2018 году, и после премьеры избранные работы вошли в экспозицию, представленную в Сочи.

Выставка полотен Миро продлится до 13 января, сообщает пресс-служба управления культуры администрации курорта.

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