В Сочи открылась выставка пряничных домиков

Кондитеры сделали «микрорайон» из почти 40 домиков, на это ушло 100 кг имбирного печенья и больше 50 л глазури.

В центре пряничного микрорайона разместилась копия Морского вокзала — одной из главных достопримечательностей курорта. А почти в каждом дворике — снеговики и другие сказочные персонажи.

«У нас не было абсолютно никаких правил. Полная свобода воображения. У каждого дома есть своя история, есть своя концепция и индивидуальность», — рассказала специалист по связям с общественностью компании-организатора выставки Софья Ромашина.

В конкурсе на лучший пряничный домик приняли участие больше 20 сочинских семей. Работы представили и компании курорта. Лучший пряничный дом выберут посетители новогодней ярмарки 17 декабря. Наградой победителям станут сладкие призы.

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