В Сочи открыли городок для волонтеров фестиваля молодежи и студентов

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует 14 октября.

Сейчас заканчиваются последние приготовления. В олимпийскую столицу прибывают гости. В Сочи уже приехали 5 тыс. волонтеров из разных регионов России. Для них торжественно открыли собственный городок.

Попасть в команду оказалось непросто. Отбор был 30 человек на место, как в престижном вузе. Добровольные помощники форума дали клятву быть единой командой. А еще — не бояться трудностей и улыбаться при любой погоде. Во время открытия своего городка волонтеры показали, что готовы протянуть руку помощи.

Стартует всемирный молодежный форум парадом в Москве. Карнавальное шествие пройдет по нескольким улицам столицы. Основные мероприятия запланированы в Сочи с 15 по 22 октября.

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