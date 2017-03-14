В Сочи открыли горячую линию по вопросам несанкционированных свалок

В Сочи 14 марта прошла планерка, на которой обсудили вопросы борьбы с несанкционированными свалками и санитарную очистку улиц.

О фактах перегруженных контейнеров и несанкционированных свалок необходимо сообщать по телефонам 266-06-02 и 264-08-75 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

На планерке отметили, что сейчас у Спецавтохозяйства по вывозу мусора нет специалистов, которые выполняли бы роль мастеров-контролеров, следили бы за состоянием контейнерных площадок.

«Мы уже сделали замечания по этому поводу. Но пока главный контролер — это население. Если кто-то из жителей увидел перегруженные контейнеры, необходимо сразу звонить. Принимать звонки должен специалист, который напрямую будет передавать жалобы», — подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Зачастую мусор в контейнерах скапливается из-за того, что спецтехника не может к ним подъехать, мешает припаркованный транспорт, отметили в администрации города.

Глава призвал сотрудников ДПС ежедневно проезжать по местам расположения контейнерных площадок.

«Ночью и днем, когда работает спецтехника, необходимо, чтобы патрульная машина вместе с эвакуаторами проезжала по определенному маршруту. И припаркованный с нарушениями транспорт, который мешает подъехать к контейнерам, убирать. И делать это надо регулярно, пока люди не запомнят, что бросать машины в этих местах нельзя», — подчеркнул Пахомов.

Основные этапы вывоза мусора с контейнерных площадок проходят в Сочи с 4:00 до 9:00 и с 16:00. В эти периоды будет усилен контроль за доступом к контейнерам, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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