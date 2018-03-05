В Сочи открыли мемориальную доску Евгению Примакову

Ее установили на территории санатория «Правда».

Автор мемориальной доски — сочинский скульптор Вячеслав Звонов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Евгений Примаков руководил службой внешней разведки КГБ, в декабре 1991 года возглавил службу внешней разведки РФ. В 1996 году стал министром иностранных дел России, с 1998 по 1999 год занимал пост председателя правительства. Скончался в июне 2015 года.

Наиболее известное событие, связанное с Примаковым, — разворот над Атлантикой. Премьер-министр России 24 марта 1999 года направлялся с официальным визитом в США, но в полете узнал о решении НАТО бомбить Югославию. Примаков распорядился развернуть находившийся над Атлантическим океаном борт в Москву.

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