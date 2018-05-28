В Сочи открыли сезон сбора чая

На площадке Мацестинской фабрики прошел фестиваль чая.

Этим праздником Ассоциация производителей Краснодарского чая уже третий год открывает сезон сбора урожая. Гости смогли попробовать чай, увидеть плантации и производство, поучаствовать в мастер-классах по купажированию и чайной живописи и попробовать молекулярные коктейли.

Президент Ассоциации Константин Туршу рассказал, что в этом году чаеводы имеют хорошие виды на урожай. Он отметил, что каждый год площади плантаций увеличиваются благодаря их восстановлению. Валовый объем сбора растет.

Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов отметил, что чай является уникальной культурой для России и знаковой для города, его «визитной карточкой», поэтому развитие отрасли имеет большое значение.

Чайные хозяйства — не только сельхозпредприятия, но и агротуристические комплексы. За прошлый год только на мацестинских плантациях побывало около 5 тыс. гостей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник