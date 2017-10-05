В Сочи открылся форум инновационных финансовых технологий «Финополис»

Сочи принимает «Финополис» впервые. В рамках форума пройдут лекции и мастер-классы участников.

«Финополис» — это площадка для диалога между участниками финансового рынка и теми организациями, которые его регулируют. Для обсуждения актуальных вопросов на форум приехали не только представители банковской системы, но и специалисты министерства финансов, Роскомсвязи, Росмониторинга и других организаций. В перспективе именно здесь происходит формирование рынка финансовых услуг страны.

«Участники форума могут не только напрямую и откровенно пообщаться на площадках форума, но и представить на стендах новейшие разработки, отечественную и зарубежную продукцию. Это поможет финансовому рынку стать еще быстрее, безопаснее, удобнее для потребителей финансовых услуг», — сказал начальник южного ГУ банка России Олег Киселев.

До этого форум дважды проводился в Казани. Он повлиял на рост интереса местных бизнесменов и разработчиков программного обеспечения к развитию инновационных финансовых технологий.

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