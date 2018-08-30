В Сочи открылся храм в честь Святого благоверного князя Дмитрия Донского

Это уже 19-й храм в Адлерском благочинии.

Храм был построен в Адлерском районе на улице Суздальской. Первую службу в нем провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

«Как архипастырь Кубани я рад, что у нас появился еще один замечательный храм в Сочи, который будет украшать этот город, он будет собирать людей сюда», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Церковь расположена недалеко от центрального кладбища, место выбрано неслучайно. По многовековой традиции, здания для богослужений всегда находились рядом с погостами. Дмитрий Донской — почитаемый святой, в честь которого назвали храм — много веков назад установил в церковном календаре Родительскую субботу, ее еще называют Дмитриевской. Это главный праздник поминовения родственников.

«Храм — это особое место благодати божей. Когда человек будет приходить, здесь будут совершаться божественные литургии, панихиды, мы будем отпевать покойников. Мы родились в этом мире, чтобы достойно уйти из него. Если нас будут отпевать в храме божьем, как это было на Руси испокон веков, я думаю, что это будет правильно», — рассказал благочинный Адлерского округа Алексей Стаднюк.

Строительство завершилось в рекордное время: с момента заливки фундамента до установки креста прошел всего год. Стены расписывали приглашенные из Санкт-Петербурга художники.

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