В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Он пройдет в Зимнем театре с 16 по 25 февраля.

Участие в пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, приняли министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, мэр Сочи Анатолий Пахомов и артистический директор фестиваля Юрий Башмет.

Виктория Лапина подчеркнула важность того, что по традиции в рамках фестиваля проходит большое количество мероприятий, направленных на развитие талантов молодого поколения.

«Поддержка одаренных детей на Кубани является одним их приоритетных направлений культурной политики края. Именно поэтому мы всегда поддерживаем такие инициативы, а сам Юрий Григорович неоднократно лично проводил мастер-классы для юных музыкантов», — сказала Лапина.

После пресс-конференции состоялся спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» «Не покидай сою планету» в исполнении Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 17 февраля. Для гостей прозвучат мировые премьеры сочинений Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова, в исполнении которых примет участие Юрий Башмет.

В 2018 году в рамках фестиваля запланирована масштабная программа с участием российских и зарубежных артистов и коллективов. Юрий Башмет примет участие в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

На ежегодном джазовом концерте фестиваля 18 февраля выступит Джейн Монхейм (США). На сцену также выйдут Майкл Канан, Нейл Минер и Рики Монталбано. Театральный вечер будет представлен 19 февраля спектаклем Юрия Бутусова «Город. Женитьба. Гоголь» академического театра имени Ленсовета. Впервые в рамках фестиваля 22 февраля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах «Национальная коллекция». Уникальный пекинский Northern Kunqu театр 24 февраля представит древнюю китайскую оперу «Легенда о Нефритовой Заколке».

Специальным гостем события станет Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который покажет спектакли «Рамона» и «Сталинград» на площадке зала «Чайка» на Морском вокзале города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля в рамках фестиваля пройдет мировая премьера спектакля «Пиковая дама» в авторской версии Башмета.

Путин поприветствовал участников Зимнего фестиваля искусств в Сочи.

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