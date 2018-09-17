В Сочи отложили начало сезона охоты на птиц

Сейчас отстрел перепелки, голубя, утки и других пернатых остается под запретом.

Начало сезона любительской и спортивной охоты на птиц отложили на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Пакет документов об охоте подготовили и направили в Министерство экологии и природных ресурсов РФ в начале июня. Ведомство пока не дало разрешение на охоту.

Информацию об открытии охотничьего сезона опубликуют на сайте нацпарка.

За незаконную охоту гражданам может грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

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