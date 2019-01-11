В Сочи отметят День снега

Праздник пройдет на курорте «Горки Город» 20 января.

Всемирный День снега — это ежегодное мероприятие, которое отмечают с 2012 года для повышения интереса к активному отдыху и традиционным зимним видам спорта.

День снега на курорте «Горки Город» в этом году будет состоять из нескольких спортивных мероприятий для профессионалов и любителей: семейной эстафеты с полосой препятствий и соревнований по слалому-боне.

В перерывах между эстафетами участников ждут конкурсы от аниматоров и выступление кавер-группы, сообщает пресс-служба курорта.