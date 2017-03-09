В Сочи отметили 100 дней до старта Кубка конфедераций

В Сочи 9 марта отметили ровно 100 дней до старта Кубка конфедераций. Он пройдет сразу в четырех городах России: Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.

В Олимпийской столице с утра начались торжественные мероприятия. Открыл спортивный праздник футбольный матч ветеранов. Игровую атмосферу поддержали сочинские школьники. Больше 6 тыс. учеников приняли участие в футбольном уроке.

Назначили посла Сочи — как города, в котором пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году. Им стал советский футболист Евгений Ловчев. Он вспомнил, как играл на сочинских полях.

«Дважды я был капитаном «Спартака». Когда мы играли с «Миланом» здесь, я забивал голы. Ну, какой же не футбольный город? Если сейчас чуть-чуть меньше пацанов, это надо просто заниматься этим, но стадион построен такой», — сказал посол ЧМ-2018 по футболу в Сочи Евгений Ловчев.

Матчи Кубка конфедераций пройдут на стадионе «Фишт». Турнир проходит за год до чемпионата мира по футболу и является своего рода тренировкой перед главным спортивным праздником. Первая игра Кубка конфедераций в Олимпийской столице стартует 19 июня. На поле выйдут сборные Австралии и Германии. Мексика и Новая Зеландия сразятся 21 июня. В групповом этапе на «Фиште» также сыграют сборные Германии и Камеруна. Пройдет в Сочи и полуфинальный матч Кубка конфедераций по футболу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Игры Кубка конфедераций в Сочи:

19 июня — Австралия — Германия

21 июня — Мексика — Новая Зеландия

25 июня — Германия — Камерун

29 июня — полуфинал

Источник