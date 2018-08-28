В Сочи отметили резкий рост популяции енотов-полоскунов

По словам экологов, это произошло из-за процесса урбанизации — медведей, волков, кабанов и лис, которые охотятся на енотов, стало меньше.

Как рассказал руководитель Экологического совета Сочи Владимир Остапук, енотов-полоскунов завезли на курорт в 1960-х годах из США и Канады для биоразнообразия флоры и фауны. Енот — хищное млекопитающее, которое поедает земноводных.

Остапчук отметил, что в Сочи нарушена биологическая природная цепочка, так как у енотов мало врагов. Подсчитать количество невозможно, потому что енот — неуловимый, умный и хитрый зверек.

Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников добавил, что нашествие енотов в Сочи — это хороший знак, который говорит об улучшении экологии города-курорта.

«Человеческое присутствие в данном случае не является препятствием для животных. Их образ жизни совместим с жизнью людей. Возможно, улучшилась ситуация с городскими отходами. Еноты не на свалки приходят, они живут в экологически чистых местах», — сказал он.

Однако если популяция начинает выходить в места постоянного обитания людей, это говорит о том, что она чрезмерно возросла, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи семья енотов «устроила пикник» на дороге. Животные выбрались из канализационного люка и ели попкорн, который кто-то рассыпал на дороге.

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