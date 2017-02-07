В Сочи отметили третью годовщину Олимпийских игр-2014

В Сочи 7 февраля прошли мероприятия, посвященные третьей годовщине начала Зимних олимпийских игр 2014 года.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, почетный член МОК Жан-Клод Кили, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, член исполкома МОК Жильбер Фили, экс-президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.

Почетные гости встретились на курорте с будущими спортивными менеджерами и их педагогами, побывали в образовательном центре «Сириус», осмотрели горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Дмитрий Козак подчеркнул, что олимпийское наследие используется на 100% и привлекает в Сочи новых туристов. Главным нематериальным наследием Игр вице-премьер назвал существенно возросший интерес к спорту, здоровому образу жизни, не только в Сочи, но и во всей стране.

По словам Жан-Клода Килли Олимпийские игры в Сочи стали лучшими в мире по уровню проведения соревнований, по результатам, которые были показаны, по качеству спортивных объектов и по количеству зрителей.

В рамках празднования в Сочи стартовало открытое первенство Краснодарского края по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Состоялось первенство города по баскетболу среди юношей 2002 года рождения и старше, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. На них сборная России завоевала 33 награды: 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых. В РФ 7 февраля решили отмечать День зимних видов спорта.

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