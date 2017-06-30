В Сочи отметят окончание Кубка конфедераций

Торжественная церемония и концерт состоятся в городе-курорте 2 июля.

Во втором полуфинале Кубка конфедераций в Сочи сборная Германии обыграла команду из Мексики со счетом 4:1. Кроме яркой игры и болельщики, и международные эксперты высоко оценили уровень проведения турнира в олимпийской столице.

За все время чемпионата главная спортивная арена курорта приняла больше 100 тыс. зрителей из разных уголков планеты. Комфорт обеспечили абсолютно всем. За футбольными баталиями на стадионе «Фишт» наблюдали около 500 инвалидов-колясочников. Справилась и инфраструктура Сочи. В дни матчей фанатов бесплатно доставляли в Олимпийский парк больше 250 автобусов. Остались довольны гости и отелями.

Во время проведения Кубка конфедераций особое внимание уделили безопасности. На страже порядка стояли полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки — всего больше 8 тыс. человек. В любой момент на помощь спортивным туристам готовы были прийти спасатели и медики. Они работали в режиме повышенной готовности. Стараниями волонтеров десятки тысяч болельщиков смогли благополучно добраться до стадиона и уехать домой. Теперь к званию олимпийской столицы может прибавиться еще одно — крупнейшего футбольного центра страны.

«Провели на высоком организационном уровне. Мы исходим из того, что будем последовательно загружать Сочи. Во-первых, создадим инфраструктуру. Сейчас в Адлере появилось два поля. Во-вторых, «Локомотив» забрал стадион. Более 60 команд второго и первого дивизиона уже приезжают в Сочи на сборы. Сейчас речь идет о командах высшего дивизиона. Будем работать», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Кто станет победителем международного чемпионата, станет известно 2 июля. Финальная игра пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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