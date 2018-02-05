В Сочи отпразднуют День зимних видов спорта

В горном и прибрежном кластерах с 4 по 11 февраля пройдут показательные выступления и открытые тренировки воспитанников спортивных школ.

В годовщину открытия XXII Олимпийских зимних игр, 7 февраля, пройдет ряд спортивных мероприятий. С 9:00 в ледовом дворце «Большой» стартуют открытые краевые соревнования по хоккею, с 15:00 здесь же начнутся эстафеты и показательные выступления по шорт-треку. На объектах Красной Поляны запланированы открытые тренировки по горнолыжному спорту, сноуборду, керлингу и фристайлу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Старт гонке «Лыжня России» дадут по всей стране 10 февраля. «Лыжня Кубани» пройдет в Сочи на территории комплекса трамплинов «Русские горки». Принять участие в ней можно после предварительной регистрации в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта. На выбор участникам предлагают две дистанции: 5 и 10 км. Также пройдут Открытое первенство Краснодарского края и Открытое первенство Сочи по лыжным гонкам. Оба мероприятия откроются 11 февраля.

В рамках VII зимней Сбербанкиады с 6 по 9 февраля проведут соревнования по горным лыжам, биатлону, хоккею, сноуборду, лыжным гонкам.

День зимних видов спорта был учрежден в 2015 году и отмечается по всей стране. В регионах проходят показательные выступления по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, биатлону, прыжкам с трамплина, бобслею и другим зимним спортивным дисциплинам.

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