В Сочи ожидается сильный шторм и подъем уровня воды в реках

Метеорологи прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер с порывами до 25 м/с.

Волнение моря может составить до четырех баллов. Существует риск схода селей в горной зоне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

По предварительному прогнозу, шторм ожидается с вечера 28-го и до середины дня 29 ноября. На участке Магри — Веселое 29 ноября есть опасность формирования смерчей над морем. Из-за стихии возможен подмыв опор ЛЭП и мостов, размыв берегов рек, повал деревьев и рекламных конструкций, а также подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов, низководных мостов, дорог федерального и местного значения. Уровень воды в реках может подниматься неожиданно, когда в горах идет дождь, а на побережье осадков нет.

По поручению мэра Анатолия Пахомова все городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды, принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», циклон принес на Кубань сильный ветер и осадки. В крае экстренное предупреждение из-за дождей продлится до 30 ноября.

В Краснодаре пенсионерка не успела увернуться от падающего ствола дерева на улице Лазурной, 65-летняя женщина получила сильные ушибы и многочисленные ссадины. В Туапсинском районе поток воды в реке смыл машину.

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