В Сочи ожидается сильный снег и туман

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

«Утром и днем 29 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается местами сильный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман. На дорогах местами гололедица. Произойдет усиление ветра, порывы — до 15 м/с», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. В случае происшествий можно звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

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