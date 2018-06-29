В Сочи ожидается ураган

Вечером 29 июня и в течение суток 30 июня и 1 июля ожидается ливень с грозой, градом, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

Возможен подъем уровня воды в реках. Над акваторией Черного моря могут быть смерчи. По поручению главы города, все службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Следует воздержаться от отдыха у воды и быть бдительными. В случае происшествий — звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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