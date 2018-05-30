В Сочи ожидают около 1 млн гостей в период ЧМ-2018

30 мая в 08:20

По предварительной оценке суточный пассажиропоток в международном аэропорту Сочи во время чемпионата мира по футболу может составить 28-35 тыс. человек.

В сутки авиаузел планирует принимать до 120 рейсов, из них до 15 международных.

Ожидается, что иностранные участники и гости мундиаля в Сочи приедут из Брюсселя, Варшавы, Вены, Дубая, Кельна, Лиссабона, Мадрида, Парижа, Стамбула, Стокгольма, Тегерана, Тель-Авива и других городов. Прилетать будут как регулярные, так и чартерные рейсы. Российские участники и болельщики приедут из 55 городов страны.

«В дни пиковых нагрузок в сочинском аэровокзале планируется увеличить количество стоек паспортного контроля с 20 до 45, расширить досмотровую зону на входном контроле. Для обслуживания пассажиров будет задействован не только аэровокзальный комплекс и основной VIP-терминал, но и терминал VIP в историческом здании аэропорта. Благодаря этому пропускная способность увеличится на 400 человек в час — до 2 тыс. 900 пассажиров на внутренних и международных авиалиниях», — рассказали в аэропорту.

Всего во время мундиаля Сочи ожидает около 1 млн гостей, в дни матчей курорт готовится принимать порядка 200 тыс. человек гостей и участников мероприятия. Как говорится в сообщении городских властей, к таким нагрузкам Сочи готов. На сегодняшний день на курорте функционируют более 2 тыс. объектов размещения на 80 тыс. номеров, с учетом гостевых домов и мини-отелей Сочи способен размещать единовременно до 200 тыс. гостей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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