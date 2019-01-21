В Сочи парень отказался оплачивать поездку и ударил ножом таксиста

Полицейские задержали 19-летнего подозреваемого.

В полицию поступило сообщение о том, что городскую больницу доставили таксиста с ножевым ранением брюшной полости, он находился без сознания.

Установили, что после поездки пассажир оказался оплачивать поездку и собирался выйти из машины. Таксист попытался остановить парня. Злоумышленник достал нож и ударил водителя ножом в живот. Затем он скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность нападавшего и его местонахождения установили. Правоохранители задержали 19-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Возбудили уголовное дело. Парня заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.