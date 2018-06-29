В Сочи парень прыгнул со скалы у водопада и погиб

Это произошло 27 июня на Агурском водопаде в Хостинском районе города-курорта.

Как рассказали друзья погибшего, они поехали отдыхать на Агурский водопад. Приятели решили прыгнуть в воду с самой высокой точки каскада высотой около 20 м.

«При прыжке погиб наш друг и товарищ. Ему было всего 27 лет. Видимо головой об камень ударился», — рассказал друг погибшего.

В том месте, где разбился сочинец, ранее уже была установлена мемориальная табличка, сообщает телеканал «360».

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