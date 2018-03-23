В Сочи парень украл из сейфа отчима 1,1 млн рублей

Полицейские раскрыли кражу в особо крупном размере.

В полицию Сочи обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропали 1 млн 100 тыс. рублей.

Полицейские прибыли на место и установили, что дверь сейфа, где лежали средства, была вскрыта. При этом на входной двери следов взлома нет.

Правоохранители сняли в квартире отпечатки пальцев, предположительно принадлежащие злоумышленнику. Затем установили круг лиц, имевших доступ к ключам от квартиры.

При опросе членов семьи занервничал 18-летний пасынок заявителя. Его привезли в отдел полиции для проведения дактилоскопической экспертизы. Молодой человек сознался в преступлении и написал явку с повинной. Деньги изъяли и вернули мужчине.

В отношении парня возбудили дело о краже. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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