В Сочи парень упал в горную реку, пытаясь найти свой квадрокоптер

Это произошло вечером 21 января в районе села Эстосадок.

К спасателям обратился 22-летний местный житель. Он объяснил, что искал свой квадрокоптер, поскользнулся и упал в Мзымту. Парень выбрался на противоположный берег реки, весь промок и замерз. Он не мог самостоятельно выбраться из-за сильного течения.

Спасатели прибыли на место и с помощью альпинистского снаряжения переправили пострадавшего через горную реку. Парня доставили в Красную Поляну. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».