В «Сочи Парке» 1 июля откроют совариум

Птиц поселят в специально оборудованных домиках, построенных для них в Южной резиденции Бабы Яги.

Гости парка познакомятся с редкими видами птиц — филином, бородатой неясытью, сипухой, ушастыми совами и домовым сычом, коршуном, ястребом-тетеревятником и другими, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Сочи Парка».

На контактных площадках под присмотром орнитологов можно покормить птиц и сфотографироваться с ними. Специалисты совариума расскажут посетителям интересные факты о дневных и ночных хищниках и о том, как правильно общаться с птицами.

В Южной резиденции Бабы Яги также откроется «Дом Белочки».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый совариум открыли в Сочи в Красной Поляне.

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