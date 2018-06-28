В «Сочи Парке» 1 июля откроют совариум

Птиц поселят в специально оборудованных домиках, построенных для них в Южной резиденции Бабы Яги.
Гости парка познакомятся с редкими видами птиц — филином, бородатой неясытью, сипухой, ушастыми совами и домовым сычом, коршуном, ястребом-тетеревятником и другими, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Сочи Парка».
На контактных площадках под присмотром орнитологов можно покормить птиц и сфотографироваться с ними. Специалисты совариума расскажут посетителям интересные факты о дневных и ночных хищниках и о том, как правильно общаться с птицами.
В Южной резиденции Бабы Яги также откроется «Дом Белочки».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый совариум открыли в Сочи в Красной Поляне.
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