В «Сочи Парке» колесо обозрения оснастили подсветкой

На семейном аттракционе установили новейшую систему подсветки с насыщением в 10 тыс. светодиоидных огней.

Благодаря подсветке теперь «Колесо времени» видно за пределами Олимпийского парка.

Продолжительность одного визуального образа — чуть больше минуты, сюжеты идут один за другим в течение семи минут. Всего есть пять вариантов подсветки. Среди них — специально разработанный к чемпионату мира по футболу. В дни матчей ЧМ на аттракционе появится иллюминация в виде футбольного мяча. Подсветку планируют дополнить 30 новыми анимациями, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

В пресс-службе парка интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что в дни матчей ЧМ колесо будет работать на два часа дольше — с 10:00 до полуночи.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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