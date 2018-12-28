В парке 28 декабря стартовали праздничные гуляния.

Начали работу аттракционы и открылась усадьба Деда Мороза. С 28 декабря по 8 января пройдет парад сказочных героев, барабанное шоу, дискоелка, праздник в резиденции Бабы Яги, акробатические шоу службы доставки Деда Мороза, состоятся танцы на вертикали, представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, шоу медвежат Потапа и Милы.

«Сочи Парк» 31 декабря будет работать в две смены: дневная с 11:00 до 16:00, ночная — с 20:00 до 3:00. В полночь на аттракционе «Колесо времени» включат 10 тыс. светодиодных огней, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе парка.

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