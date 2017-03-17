В «Сочи Парке» пройдет ирландский праздник

17 марта в 11:59

В «Сочи Парке» 18 и 19 марта пройдет тематический праздник «Дни Ирландии».

В программе мероприятия запланирована анимация с участием персонажей ирландского фольклора, открытый мастер-класс по ирландским танцам и викторина с призами.

Гости парка услышат старинную и современную ирландскую музыку и познакомятся с интересными фактами об Ирландии. Хозяйкой праздника будет персонаж русских сказок Лиса Патрикеевна.

Рестораны и кафе «Сочи Парка» предложат гостям традиционные ирландские блюда и напитки. Все желающие смогут украсить свой наряд зеленым трилистником и сделать снимок в фотозоне с лепреконом. Состоится выступление коллектива Школы ирландского танца «Иридан», сообщает пресс-служба парка.

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