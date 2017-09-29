В Сочи пассажирский поезд сбил 40-летнего мужчину в наушниках

Несчастный случай произошел на перегоне Дагомыс — Лоо. Пешеход погиб на месте.

Машинист пассажирского поезда Адлер — Архангельск сообщил, что мужчина в наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не реагировал на звуковой сигнал. Локомотив начал экстренно тормозить, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался на месте. Его личность установили, это 40-летний местный житель, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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