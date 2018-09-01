В Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся

Это произошло ночью 1 сентября.

В 2:59 в МЧС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту Сочи при посадке Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным компании-перевозчика Utair, воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося.

На борту находились 166 пассажиров и членов экипажа, их эвакуировали. По состоянию на 3:25, возгорание на борту локализовали. В 4:30 — пожар ликвидировали.

По предварительным данным, к медикам обратились 4 человека, от госпитализации они отказались.

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