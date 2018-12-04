В Сочи пенсионер вышел из дома в туалет и пропал

Это произошло 3 декабря в районе поселка Уч-Дере.

Спасателям позвонили родственники 63-летнего мужчины и рассказали, что ночью он вышел из частного дома в туалет и обратно не вернулся. Также они сообщили, что пропавший страдает психическими заболеваниями и плохо слышит, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели и кинологи 3 декабря вышли на поиски. Они обследовали лес вокруг дома пенсионера, обнаружили только его туфлю.

С утра 4 декабря поиски продолжились. На месте работают спасатели и кинологи ЮРПСО МЧС, также подключились волонтеры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник