В Сочи пенсионерки бросают под колеса машин саморезы

Именно таким способом пожилые женщины решили напакостить автовладельцам улицы Пасечной.

По словам местных жителей, подкидывают под колеса саморезы бабушки из соседнего дома. Это видно на кадрах с камер наблюдения. Сочинцы на протяжении месяца находят шурупы под своими автомобилями.

Некоторые владельцы считают, что пенсионерки это делают от скуки. Тем не менее, если жители напишут заявление в полицию, нарушительницам грозит уголовная ответственность по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до двух лет.

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